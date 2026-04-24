ヒルトン大阪×ムーミンコラボのサマースイーツビュッフェが登場！

ヒルトン大阪（大阪府大阪市北区）2F「Folk Kitchen （フォルク キッチン）」は6月4日〜8月30日までの期間、昨年好評を博した「ムーミン」と再びタッグを組んだ【サマースイーツビュッフェ 〜ムーミンのトロピカル・バカンス〜】を開催します。

ムーミン一家となかまたちが、ムーミン谷から南の島を訪れ、ビーチでバカンスのひとときを過ごす、というコミックスのストーリーをテーマに構成。

ココナッツやマンゴー、ライチやパイナップルなど夏のフレーバーをたっぷり使い、夏の海や南国の花などもモチーフに、鮮やかな色彩で表現したスイーツの数々が並びます。

「ムーミン」の世界観に浸りながら、夏ならではの味わいを堪能してはいかがでしょうか。

■「ムーミン」のエピソードからインスピレーションを得たスイーツが多数

「パラソルの下のムーミンたち」

ムーミンママが、テーブルにドリンクをこぼしてしまい、恥ずかしさのあまりパラソルの下にみんなで隠れながら食事をした一幕を再現。愛らしいムーミン一家のおしりが並んだホールケーキには、グアバやピーチコンポートなどを使い、夏らしい爽やかなフレーバーを楽しめます。

「シーサイドムーミンケーキ」

ビーチでムーミンが貝拾いをするシーンから着想を得た、バナナやパッションフルーツを使った夏仕様のオペラケーキ。ザクザクとしたピーカンナッツの香ばしさと食感が滑らかなケーキとのコントラストになっています。

「ニョロニョロトロピカルオーシャン」

海をわたるニョロニョロたちをイメージ。波模様のスポンジの中にココナッツバニラムースとチーズブリュレ、オレンジゼリーを合わせました。塩サブレをアクセントに、一口食べればバカンスの気分いっぱいに。

「サマーフルーツチーズタルト」

チーズタルトにたっぷりの季節のフルーツとエディブルフラワーをあしらった贅沢な一品。

紅茶のタルトにたっぷりのラズベリークリームとローズ風味のメレンゲが添えられたシェフ一押しのミニタルト、「紅茶とラズベリーのタルト」も登場します。

◇その他のメニュー紹介（一部）

「青いリボンとムーミンのしっぽ」

アップルコンポートとトンカキャラメルクリームを組み合わせた青りんごギモーヴ。しっぽのフサを無くして悲しむムーミンに、スノークのおじょうさんが青いリボンを結んであげたエピソードをモチーフとした小さなお菓子。

「南の島のフラワーケーキ」

輝く太陽のような大きいお花に見立てたケーキには、ホワイトチョコミントムースとミックスベリーをベースにフルーツやエディブルフラワーをあしらい華やかに。

このほかにも、パイナップルなどのフルーツを組み合わせた「ニョロニョロ舟にのる」、「ムーミンパパのハットとステッキ」、「スナフキンの帽子」、「ココナッツトゥーティッキ」など人気キャラクターモチーフのプチケーキを含む20種のスイーツが並びます。

スイーツに負けない人気を誇るセイボリーメニューには、「ガーリックシュリンプとアボカドのバゲットサンドウィッチ」、「白身魚のフライ マンゴーサルサ添え」、「エビのレモンジェノベーゼコンキリエパスタ」、おなじみの「ジャパニーズカレー」などが登場。

アクションステーションでは「コーン、アボカド、トマトサルサのエッグベネディクト」をシェフが仕上げ、出来立ての状態で提供します。

■開催概要

【サマースイーツビュッフェ 〜ムーミンのトロピカル・バカンス〜】

会場：ヒルトン大阪 2F「Folk Kitchen （フォルク キッチン）」

期間：2026年6月4日〜8月30日 毎週木曜〜日曜のみ開催

時間：午後3時〜午後4時30分 （90分制）

料金：木・金 一人 5,800円／土・日・祝 一人 6,800円 ※ただし8月13日〜8月16日のお盆期間中 一人 6,800円

子ども（4歳〜11歳）はプラン料金の半額

※ コーヒー・紅茶・ホットチョコレートなどドリンク約10種付き。消費税10%・サービス料を含む。

スイーツビュッフェ紹介ページ： https://osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/sweetsbuffet/folkkitchen-summer

（エボル）