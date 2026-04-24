バイオリニストの高嶋ちさ子（57）の父で音楽ディレクターの郄嶋弘之氏（91）がCDデビューする。亡き妻への感謝を込めたシングル「君のいない朝がくる」を6月10日発売。5月18日の誕生日を経て、92歳での挑戦となる。「僕の歌はプロの美声とは違うけれど、うまいですよ」と自信を見せる。東芝音楽工業の音楽ディレクターとして、1968年に歌手黛ジュン（77）の「天使の誘惑」で日本レコード大賞を受賞したが、「レコード会