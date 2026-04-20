新感覚お金バラエティーがレギュラー化！ MC藤本美貴 「お金について話すきっかけに」 ©テレビ東京 テレ東では、４月２６日（日）夜６時３０分から「世界の給与明細～日本と比べてどうなの？～」を放送します。誰もが気になる“他人の給与明細”を世界中で調査し、日本と世界のお金事情を比べつつその国独自の文化や今が見えてくる新感覚のお金バラエティー番組でスタジオMCには藤本美