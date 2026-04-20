4月26日（日）スタート「世界の給与明細」レギュラー化！あなたの給料いくらですか？

新感覚お金バラエティーがレギュラー化！

MC藤本美貴

「お金について話すきっかけに」

©テレビ東京

テレ東では、４月２６日（日）夜６時３０分から「世界の給与明細～日本と比べてどうなの？～」を放送します。

誰もが気になる“他人の給与明細”を世界中で調査し、日本と世界のお金事情を比べつつその国独自の文化や今が見えてくる新感覚のお金バラエティー番組でスタジオMCには藤本美貴を迎えます。これまで放送した２回の特番では「日本の3倍近い平均給料のスイスではアルバイトの時給が5000 円！でもモノの値段が高くて意外に生活は大変!?」「日本人がほとんど行ったことのないアフリカのある国で、食パン2900円の謎」「世界の衝撃職業!中国でクローンペットを生み出す研究職の年収とは?」など規格外の世界のお金事情をお届けしてきました。そして、待望のレギュラー化第1弾の放送では「高福祉・高負担」でも幸せ、というノルウェーの給与明細や子どもが１日８万円稼ぐ高額バイト、グリーンランドやアメリカ・ロサンゼルスの給料事情を調査。スタジオゲストには石原良純、鶴崎仁香（日向坂４６）、平子祐希（アルコ＆ピース）、ホラン千秋、コメンテーターとして池谷亨（テレビ東京チーフコメンテーター）、東大作（上智大学国際関係研究所長）、馬渕磨理子（経済アナリスト）、山本ハンセン アネッテ（ノルウェー大使館通商技術部マーケットアドバイザー）を迎えます。

「なぜ日本の給料はあがらないの?」「物価が上がるのは悪いだけじゃない?」など身近な給料の話題から世界と日本の経済を知るきっかけに！日曜日の夜に、お金を通して世界を知りながら「働くって何?」「幸せってお金なの?」と考える家族の会話のヒントも満載です。驚きと笑いの先に、日本の未来と自分の価値観が見えてくること間違いなし！

≪出演者コメント≫

■MC：藤本美貴

「世界の給与明細」と聞くとちょっと難しそうに感じるかもしれないんですが、人のお給料を聞くことってなかなかないですし、ましてや世界の人たちの給与明細を見る機会なんてほとんどないので、特番のときもすごく興味深く楽しく見ていたので、今回からレギュラー番組になるということでとてもうれしいです。前回も「日本はお給料が上がらない」という話から始まりましたが、そもそもお給料って上がったほうがいいのか、それとも違う考え方もあるのか、いろいろと考えるきっかけになる番組だと思います。この番組を通して、「日本ってどうなんだろう？」とか「このままでいいのかな？」と、大人の方にも改めて考えてもらえると思いますし、内容も難しそうでいてすごく分かりやすいので、ぜひお子さんと一緒に見ながら、お金について話すきっかけにしていただけたらうれしいです。

≪番組概要≫

【タイトル】 「世界の給与明細～日本と比べてどうなの？～」

【放送日時】 毎週日曜夜7時50分～8時50分

※初回は2026年4月26日（日）夜6時30分～８時50分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/sraw8gnpmg

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 【MC】藤本美貴

【ゲスト】石原良純、鶴崎仁香（日向坂４６）、平子祐希（アルコ＆ピース）、ホラン千秋

【解説】池谷亨（テレビ東京チーフコメンテータ―）、東大作（上智大学国際関係研究所長）、馬渕磨理子（経済アナリスト）、山本ハンセンアネッテ（ノルウェー大使館通商技術部マーケットアドバイザー）