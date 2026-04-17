全国50カ所の駅弁が集結する「駅弁まつり」が、新山口駅で開催され、初日から多くの人でにぎわいました。新山口駅で、17日から始まった「第7回 駅弁まつり」。ことしは北は北海道から南は福岡県まで全国各地の、50種類の駅弁が並びました。こちらは、大阪・関西万博で話題となったミャクミャクがデザインされた容器が目を引く「ミャクミャクひっぱりだこ飯」です。タコ壺の形をした陶器の中に、タコ飯が入っています。（記者の感想