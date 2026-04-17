米OpenAIは4月16日（現地時間）、AIコーディングエージェント「Codex」のメジャーアップデートを発表した。今回の更新では、デスクトップ上のアプリの操作、アプリ内ブラウザ、画像生成、メモリ機能（プレビュー）、90以上の追加プラグインなど、多岐にわたる機能強化が行われた。Codexをコーディング補助ツールから、より広範な開発業務を扱うAIエージェントへと拡張する内容となっている。最も注目されるのは、「Computer use（