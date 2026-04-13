グランマーブルは4月1日、5月発売の新商品マーブルデニッシュ「オレンジティー」（1,728円)の先行販売を、オンラインショップ限定で開始した。マーブルデニッシュ「オレンジティー」紅茶フレーバーの人気を受け、顧客からの要望により開発された同商品は、紅茶の茶葉を練り込んだ生地にオレンジピールを合わせた香り豊かなデニッシュ。軽くトーストすることで紅茶の香りが一層引き立つという。4月30日までの先行販売期間中に購入す