3月から5月にかけて旬を迎えるのが「初ガツオ」です。貧血予防に効果的な食材といわれていますが、本当なのでしょうか。初ガツオを食べるメリットや、9月から10月に旬を迎える「戻りガツオ」との違い、カツオの鉄分の吸収を促進する食べ物などについて、藤保クリニック（東京都新宿区）院長で糖尿病専門医の飯島康弘さんが解説します。【豆知識】「えっ…鉄の吸収力がアップ！？」これが「カツオ」と一緒に摂取するとよい食べ