米大リーグのヤンキースは7日（日本時間8日）、本拠地ヤンキー・スタジアムでアスレチックスと対戦し5-3で勝利した。始球式にはボクシング界の47歳レジェンドが登場。SNSでも注目を集めていた。

青色のヤンキースのジャンパーを羽織って登場したのは、元世界6階級制覇王者マニー・パッキャオ（フィリピン）。ストレートで何人もの相手を沈めてきた左手にはボールを持ち、右手は親指を立てて、グッドサインを送っている。

MLB公式Xは「ヤンキースの勝利に、レジェンドたちが球場に集結した！」と投稿。「昨夜の試合では、ボクシングの世界チャンピオンであるマニー・パッキャオが始球式に登場した」と紹介すると、現地のファンも反応している。

「マニーはまさにレジェンドだ！」

「うわぁ、すごい……マニーを見て！」

「ちなみに、この彼の写真はAIによる補正などは全くされてない」

「とてつもないボクシング界のレジェンドだ」

「一瞬、あれはアルトゥーベかと思った」

「私の子供の頃のヒーローよ」

この日スタジアムには、ディズニー映画『リトルマーメイド』実写版でアリエル役に抜擢され世界的な人気を得た歌手で女優のハリー・ベイリーらも来場。勝利に華を添えていた。



（THE ANSWER編集部）