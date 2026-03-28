【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・アーティストの石原夏織 が、2nd E.P「ASOVIVA!!!」に収録されている楽曲「Little Humming Love」のMusic Videoを公開した。「ASOVIVA!!!」は“遊び場”と“VIVA”を掛け合わせた造語であり、お祭り感とキュートさを融合させた、明るく賑やかな世界観が特徴の作品。「Little Humming Love」はE.Pのリード楽曲として、優しくも多幸感あふれるメロディが印象的な一曲となっており、公開