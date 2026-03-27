体重は変わっていないのに、「なんだか体のラインがぼんやりして見える」。そんな変化を感じていませんか？原因のひとつは、猫背や巻き肩による“上半身の崩れ”。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【スフィンクス】です。お腹・背中・肩まわりを同時に使い、姿勢を整えながら自然と引き締まった印象へ導きます。【STEP１】うつ伏せで土台をつくる床にうつ伏せになり、脚は腰幅に開きます。ひじを肩の真下にセ