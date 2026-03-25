投資信託で発生する3つの手数料とは？徹底解説 投資信託には3つの手数料がある 注意すべきは保有中の信託報酬 金融商品には手数料がかかるため、単純に買値と売値の差額がそのまま手に入るわけではありません。投資信託も購入時・保有時・換金時のそれぞれの時点で手数料が発生し、投資家が負担することになります。 投資信託を買うときにかかるのは、販売手数料。購入金額の数%ほどの手数料で販売会社により割合は変わり、