WBC1次ラウンドで実現ベネズエラの優勝で幕を閉じたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でステキな再会が生まれていた。1次ラウンド・プールCが行われた東京ドームでのこと。フリーアナウンサーのヒロド歩美アナがオーストラリア（豪州）代表選手との2ショットをSNSで公開し、「ちょっとこの感動を共有してもいいですか？笑」とまさかの繋がりを告白している。仲良く写真に納まった。9日に東京ドームで行われた1次ラウ