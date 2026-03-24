WBC1次ラウンドで実現

ベネズエラの優勝で幕を閉じたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でステキな再会が生まれていた。1次ラウンド・プールCが行われた東京ドームでのこと。フリーアナウンサーのヒロド歩美アナがオーストラリア（豪州）代表選手との2ショットをSNSで公開し、「ちょっとこの感動を共有してもいいですか？笑」とまさかの繋がりを告白している。

仲良く写真に納まった。9日に東京ドームで行われた1次ラウンド・プールCの日本―豪州戦。試合前の練習中にグラウンド上でヒロドアナと並んだのは、豪州代表のジョージ・カリル内野手だった。日本人の母を持ち、日本語も堪能な28歳。カメラに向かって笑顔を浮かべた。

34歳のヒロドアナは23日、自身のインスタグラムに「ちょっとこの感動を共有してもいいですか？笑」と記して2ショット写真を投稿。「実は、私が26年前にオーストラリアに住んでいた時の家族友達なんです 当時はメルボルンで遊んでいたけど、まさか26年ぶりに東京ドームで、しかもWBCのメディアと選手として再会するなんてびっくり！ 『Vicky』って覚えてくれてて安心しました笑」と興奮気味につづった。

さらに「日本の野球にも興味があるそうで、いつかNPBの現場で会えることがあるかもしれない…なんて心が躍る瞬間がありました」と期待。「Good to see you George！」と再会を喜んでいた。



（THE ANSWER編集部）