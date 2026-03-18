Amazon.co.jpは、「Amazon 新生活セール Final」を、4月3日～6日に開催する。あわせて、「先行セール Final」も、3月31日～4月2日23時59分に実施される。 今回のセールでは、「春のお得が満載」をテーマに、家具や家電、日用品、食品、Amazonデバイスなど幅広いカテゴリーが対象となる。 本セールに先駆け、3月31日から「先行セール Final」が開催され、一