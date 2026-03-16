ロケバスで20代女性に性的暴行を加えたとして不同意性交などの罪に問われている、お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）が3月13日の初公判で、無罪を主張した。斉藤は25年3月に在宅起訴されているが、起訴内容については「同意してくれていると思った」と述べて否認している。【もっと読む】「なぜバウムクーヘン？」「なんで高崎で？」元ジャンポケ斉藤慎二被告の販売会の謎に迫る「東京地裁前