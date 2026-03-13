2月下旬、東京・市ヶ谷で柔らかな笑みを浮かべながらも鋭い視線をめぐらせる“右京”の姿を発見した。隣には、お馴染みの相棒・亀山。MA-1ジャケット姿でピタリと寄り添い、息の合った様子で撮影に臨んでいる。本誌が目撃したのは、3月11日に最終回を迎えた人気ドラマ『相棒 season24』（テレビ朝日系）のクランクアップ直前の撮影現場だった。「2000年に放送がスタートし、2026年で26周年を迎えるテレビ朝日の人気作品です。