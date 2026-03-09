私（カホ）は専業主婦で、夫（ショウタ）と娘（アコ・小1）、息子（カイト・年少）との4人暮らしです。倹約家の夫は、家族旅行も節約ざんまい。私が違うプランやレストランを提案しても、夫は予算を理由に「ムリだな」とあっさり却下してきます。これは旅行だけの問題じゃないのでしょう。私は普段から常に夫の意見を押し付けられ、自分の気持ちを後回しにしてきたのです。私は状況を少しでも良くするため、パートをはじめることに