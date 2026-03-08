2026年3月8日から同月14日は「世界緑内障週間」です。この期間は、緑内障の早期発見が呼び掛けられ、全国のさまざまな建物が緑色にライトアップされます。【画像】ギャーッ、閲覧注意！これが緑内障の「目」実際の画像です！（3枚）緑内障は日本人の失明原因で最も多い病気で、一度かかると視野がどんどん狭くなっていくのが特徴です。ただ、早期に適切な治療を行うことで症状の進行を抑えることができるとされています。治