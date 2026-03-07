◇第6回WBC1次ラウンドC組チェコ0―14台湾（2026年3月7日東京D）チェコは3連敗を喫し、1次リーグ敗退が決まった。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）本大会に出場した前回大会から通算7試合目で初めての零封負け。力を出し切ることはできなかったが、さわやかな戦いぶりは前回大会に続き、日本のみならず世界の野球ファンの心を打った。日本愛あふれる選手達が次々とマウンドに上がった。先発・ノバクの後を受け