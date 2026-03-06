テレビ東京は６日、サッカー元日本代表でタレントの前園真聖が、番組収録で「右膝外側半月板損傷」の大けがを負い、手術を受けたことを公式サイトで発表した。前園が負傷したのは２月２８日、同局の「旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケだった。出演者がゲームの危険性などを指摘し、内容変更を求めている状況下で、製作サイドの意向をくみ取った前園がゲームの内容確認した際に、不安定な斜面で転倒。右足を痛め、精密