NHKの職員の男が路上で声をかけた女性に性的暴行を加えたとして逮捕されました。男は「俺は危ないものを持っている」などと女性を脅し、犯行に及んだということです。NHK安保華子 理事「被害に遭われた方、視聴者の皆様に深くお詫びいたします」きょう、急遽、会見を開いたNHK。職員の逮捕について謝罪しました。警察署から移送される男。報道陣のカメラに気づくと顔を隠します。NHKの職員、報道局スポーツセンターのチーフ