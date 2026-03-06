走行中の電車の中で寝ていた60代の女性のバッグから財布を盗んだなどとして、寝ている人を狙う窃盗グループの首魁とみられる男が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者井村優太容疑者（27）は去年、仲間と共謀しJR中央線の電車の中で寝ていた60代の女性のバッグから財布などを盗んだなどの疑いがもたれています。警視庁によりますと、井村容疑者は盗んだキャッシュカードなどを使ってコンビニ店のATMで現金180万円ほどを