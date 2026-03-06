サンドイッチチェーンのサブウェイは3月18日、「モーニングセット」と「昼得セット」のメニュー内容および販売価格を改定する。〈モーニングセット リニューアル概要〉毎日午前11時まで提供しているモーニングセットでは、「ドリンクセット」を30円値上げする。あわせて、通常のレギュラーサイズのサンドイッチを提供する新メニュー「サンドセット」（税込580円）を新たに導入する。「サンドセット」は、単品価格と比べて最大200円