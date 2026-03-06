米国の空爆に対抗するイランのミサイル報復攻撃の矛先が、北大西洋条約機構（NATO）加盟国のトルコにまで向かった。加盟国が攻撃を受けた場合、共同で対応するNATOの集団防衛条項（第5条）が発動される可能性がある点で、イランが中東の10カ国余りを攻撃したことより危険だとの評価が出ている。トルコ国防省は4日（現地時間）、「イラク・シリアを経由してトルコ領空に向かっていた弾道ミサイルが、東地中海に配備されたNATOの空軍