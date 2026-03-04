『朝イチのホットミルク』で眠りながらやせる 「寝ているだけでやせられる」と聞いても半身半疑かもしれませんが本当です。なぜかというと睡眠中に脂肪を分解する成長ホルモンが分泌されるからです。ただし、熟睡していることがポイントで、浅い眠りでは効果が激減。成長ホルモンは、成長期をすぎると量は減りますが、熟睡すればちゃんと分泌されるのです。 熟睡するためには、「朝イチのホットミルク」を