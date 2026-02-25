フードデリバリーサービスの「ウォルト」は、3月4日で日本から撤退すると発表しました。「ウォルト」はフィンランド発祥で、日本では2020年3月から食品などの宅配サービスを開始。2022年には病院で処方された薬を患者に配送するなど事業の拡大を図っていました。ただ、国内のデリバリー市場では「ウーバーイーツ」や「出前館」などとの競争が激しくなっていました。