元ブラジル代表FWのロナウジーニョが現地２月21日、母国の人気トーク番組「アルタス・オラス」に出演し、試合を観戦する習慣がないことを明かした。 ブラジルメディア『O TEMPO SPORTS』によると、番組司会者から「サッカーの試合を観る？」と質問された45歳のレジェンドは次のような回答をした。 「見ないね。ハイライトだけを見るのは好きだが、90分間は長すぎる。決勝やクラシコのような特別な試合でない限りは好き