人気番組の企画で50軒ものお宅を訪問し、不用品販売で累計1800万円という驚異の売上を叩き出した俳優の緑川静香さん。不用品を誰かの宝物へと変える彼女の情熱は、単なる片づけ術を超え、人々の生き方をも変えていく。「あなたの家にある不用品は、誰かにとっては、人生を変えるほどの一品かもしれない」。捨てられない性分の方も必見の、愛と執念の物語です。 【写真】「不用品が1800万円に」極貧時代の執着を才能に変えた、緑川