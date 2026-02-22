韓国外交部当局者は20日、「政府はウクライナ支援と関連して北大西洋条約機構（NATO）と多様な案を持続的に協議している」と明らかにした。韓国政府が検討中の選択肢には昨年7月に新設されたウクライナ優先要求リスト（PURL）への参加も含まれるという。PURLはNATO加盟国が費用を出し米国から武器を購入した後にウクライナに支援する方式だ。ウクライナが必要な武器リストを作ればNATO加盟国が資金を用意してこれを調達する概念だ