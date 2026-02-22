日本の物流は深刻な人手不足と「2024年問題」に直面している。トラック事業では2024年4月から働き方改革関連法施行により時間外労働の上限規制などが適用された。労働時間が制限されることで、1日に運ぶことができる荷物の量が減少し、ドライバーの収入も減少する。今でさえトラックドライバーのなり手が減り、現役世代の高齢化が進んでいるのに、収入が減少すればさらに人手不足が深刻化するだろう。 国土交通省では