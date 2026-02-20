日本リーテックは２０日の取引終了後、既存株主を売り出し人とする１４９万４８００株の売り出しと、上限２２万４２００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施すると発表した。一定以上の浮動株時価総額が求められるＴＯＰＩＸへの組み入れ維持に向けた対応を検討するなか、今回の売り出しにより市場流動性の向上と株主構成の能動的な再構築を図る。なお、売出価格は３月３日から５日のいずれかの日