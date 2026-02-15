Image: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute 太陽系において木星に次いで大きい、巨大なガス惑星である土星。その周囲には神秘的な環がぐるりと囲んでおり、また274にもおよぶ衛星が存在します。そんな土星の環に関する新たな研究結果が発表され、話題となっています。土星の環、2つの衛星の衝突で生まれた？今回学術誌「The Planetary Science Journal」で発表された論文では、土星の