高市「国論を二分するテーマに挑戦」「国論を二分するテーマに挑戦する」……高市首相は、総選挙大勝という結果を背景に、解散当時の大義名分である公約の実現を記者会見で宣言しました。具体的には、憲法改正やスパイ防止法、皇室典範の改正など多岐にわたるテーマを解散時の公約にも盛り込んでいます。ただし、大勝して過半数を握っても簡単にできるテーマと、なかなか実現できないテーマがあります。たとえば、憲法改正は衆参両