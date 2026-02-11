価値観のアップデートが急速に進む昨今。「嫁なんだからやって当たり前でしょ？」という考えはマイナーなものになりつつあるのかもしれません。しかしいまだに「嫁は雑務をすべてやるべき」と考えている家庭があるのも事実でしょう。今回の相談は、ある農家のお嫁さんが直面した耳を疑うような実態でした。『知り合いの話なのですが、お嫁さんがひどい扱いを受けているらしいんです』その「お嫁さん」は、旦那さん（長男）の両親と