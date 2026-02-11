＜嫁は奴隷なの？＞義母と義姉たちからひどい扱いを受けて、お腹の子も「他人の子」呼ばわりされた
価値観のアップデートが急速に進む昨今。「嫁なんだからやって当たり前でしょ？」という考えはマイナーなものになりつつあるのかもしれません。しかしいまだに「嫁は雑務をすべてやるべき」と考えている家庭があるのも事実でしょう。今回の相談は、ある農家のお嫁さんが直面した耳を疑うような実態でした。
『知り合いの話なのですが、お嫁さんがひどい扱いを受けているらしいんです』
その「お嫁さん」は、旦那さん（長男）の両親との完全同居。そこへ追い打ちをかけるのが近所に住む義姉たちの存在でした。この義姉たちはほぼ毎日子どもを連れて実家に現れます。目的は無料の晩ごはんと、お風呂に入ること。しかも毎回手ぶらです。帰宅するなり自分はスマホに夢中で、子どもの世話はすべて、妊娠中のお嫁さんに丸投げ。さらに農繁期になっても義姉たちは談笑しているだけで、お腹の大きいお嫁さん1人に大量の買い出しへ行かせる始末です。
義母と義姉たちはひどすぎる！嫁は奴隷じゃない！
ママたちからは、この異様な状況に猛烈な怒りが集まりました。
『出た、実家依存。耐えられない。私だったら出ていく。嫁じゃなくて奴隷じゃん』
『実家依存してる人ってさ、他人の迷惑とか考えられないんだろうね』
『無理だね。味方のようで何の役にも立ってない旦那にも耐えられないわ』
義母や義姉たちにとって、お嫁さんは家族ではなく、自分たちの生活を便利にするための「都合のいい道具」にすぎないのかもしれません。ママたちが指摘するように、実家に依存し続ける義姉たちは他人の迷惑や負担を想像する力が欠如していると言われても無理はないでしょう。そんな人たちに誠意を尽くしても、感謝されるどころか搾取されるだけです。「自分だったら出ていく」という意見にも頷けますね。
孫差別するような家で子育てしたい？
今回の相談のなかで特にママたちの目を引いたのは、義母の孫差別発言でした。命を授かり大切に育てようとしている母親に向かって、これ以上の侮辱があるでしょうか。しかしこの言葉は単なる暴言以上の、恐ろしい未来を予言しているとママたちは指摘しました。
『子どもが生まれても、その子も相当我慢する生活になるよ。義姉の子たちと差別されるよ』
『無理。わが子にも危険が及びそうだから家を出るわ』
『耐えられないから家を出る。「他人の子」と言うなら、今後一切会わせないし孫と思わないでって言う』
『これから生まれるから何かと我慢させられて育つと思う。わが家も同じ状態だったけど、盆暮れ正月は母と私は小間使い、叔母たちといとこたちは座って宴会で恨めしく思ってたわ』
孫差別が公然と行われる家では、子ども自身が「自分は歓迎されていない」「いとこより下の存在だ」と感じながら育つことになりかねません。親戚が集まるたびにわが子は惨めな思いをし、搾取される側になる。そんな未来がわかっていて、なおその場所に留まる必要はあるでしょうか。「他人の子」という言葉は、義実家側が自ら「私たちはあなたの子の家族ではない」と宣言したも同然。それならばこちらも遠慮なく、相手を家族から除外していいのかもしれません。
里帰りからそのまま義実家には帰らずに……
この状況を打破するには、お嫁さんはどうすればいいのでしょうか。旦那さんがどれだけ口で注意しても、義母や義姉たちに「自分が悪い」という自覚がない以上は話し合いなど無意味です。いま必要なのは言葉の応酬ではなく、物理的な距離を確保することでしょう。
幸いなことにお嫁さんはまもなく里帰り出産のために実家へ移動するのだそう。ママたちはこれを「最大の脱出チャンス」と捉え、具体的なアドバイスが飛び交いました。
『アドバイスするとすれば、1.お嫁さんの実家へ頭を下げて、嫁実家で同居。2.お嫁さんだけ実家に頼んで同居。旦那さんは昼夜働いて、安い賃貸へ住む。3.耐える。どれかですね』
『里帰りの期間中に家を出て、里帰りが終わったら義実家には戻らずアパートで3人で暮らしたら？ 義実家とは絶縁状態にしてさ』
『知り合いの女性が農家の長男と結婚したけど、旦那さんが「家のものは一切相続しない」と別居にもっていったみたい。勘当されたけど夫婦2人は仲よくやってる。覚悟があれば、捨て身になれば、なんでもできるんだよね』
里帰りという正当な理由で一度家を出て、そのまま二度と戻らないというアドバイスは、なかなか現実的に見えますね。旦那さんも一緒に家を出て、3人での新しい生活をアパートで始めるのもいいでしょう。一度同居を始めたからといって、身動きが取れないと嘆く必要はありません。ママたちが語るように、相続や親の期待をすべて手放す捨て身の覚悟があれば自由は手に入ります。
「嫁」という役割に押しつぶされてしまう前に、自分とわが子を守るために逃げていいのです。それは決してただの「逃げ」ではなく、新しい命を健やかに育てるために母親として選択した防衛手段でしょう。これから生まれてくる赤ちゃんを、差別や搾取のない温かな愛情だけに包まれる場所で迎えてあげてほしいですね。実家の呪縛を解いた先には、きっと本当の家族の幸せが待っているはずです。