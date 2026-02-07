開会式に登場したスウェーデン代表【写真：ロイター】THE ANSWER

NHKが口にできないワンフレーズが話題 ミラノ・コルティナ五輪の開会式

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 五輪開会式で入場行進する海外選手の胸に輝く日本企業のロゴにファンが反応
  • スウェーデンのコートにはユニクロのロゴがあり、X上では驚きの声が並んだ
  • 企業名を口にできないNHK実況の苦労の様子も話題となっている
NHKが口にできないワンフレーズが話題 ミラノ・コルティナ五輪の開会式

02/07 09:04

坂本花織が五輪パスタで熱演 78.88点で1位、動画に衝撃

02/07 08:15

日本選手団の行進に称賛の声 五輪の開会式で異例の光景

  • 千葉県がんセンターが誤って前立腺全摘出手術…別患者のカルテ貼り付け「がん」誤認　主治医が気付き発覚　調査委設置し原因究明へ
    千葉県がんセンターが誤って前立腺全摘出手術…別患者のカルテ貼り付け「がん」誤認　主治医が気付き発覚　調査委設置し原因究明へ 2026年2月6日 17時44分
  • 慌ててごみ箱の中を探すものの…（写真：stock.adobe.com）
    シングルマザーだった娘を亡くし、孫2人との3人暮らし。お金のことを気遣う孫を安心させようと「この封筒に102万も入っているのよ」と見せた封筒が… 2026年2月4日 12時30分
  • 入場した日本選手団＝ジョゼッペ・メアッツァ競技場
    あっ！日本選手団の行進でイタリア国旗も　異例の光景に未明のネット胸アツ「礼節と配慮が」「細やかな気遣い案件」「素晴らしい」 2026年2月7日 7時28分
  • 13年ぶりタイ市場に復活する「ステップワゴン」
    価格800万超え!? 13年ぶり復活のホンダ「“新型”ステップワゴン」まもなく導入へ！ めちゃ“四角いボディ”＆充実装備の「スパーダ」がタイで販売開始へ 2026年2月6日 18時10分
  • 暴行動画で男子生徒を書類送検　栃木県立高、SNSで拡散
    暴行動画で男子生徒を書類送検　栃木県立高、SNSで拡散 2026年2月6日 10時53分

