NHKが口にできないワンフレーズが話題 ミラノ・コルティナ五輪の開会式
2026年2月7日 11時12分

五輪開会式で入場行進する海外選手の胸に輝く日本企業のロゴにファンが反応
スウェーデンのコートにはユニクロのロゴがあり、X上では驚きの声が並んだ
企業名を口にできないNHK実況の苦労の様子も話題となっている