1月27日、上野の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが中国返還に向け成田空港を出発した。日中友好のシンボルとして知られるパンダだが、今回の返還で国内飼育はゼロとなった。一方、当の中国では、習近平国家主席の下で軍最高幹部の粛清が相次ぎ、政治的混乱が続いている。信州大学特任教授の山口真由氏は「一見すると平和的な“パンダ返還”の裏に、中国外交と権力構造の変質が透けて見える」と指摘する。(以下