アルファード人気がとどまるところを知らない。そのさらに高みを目指したのがレクサスLMだ。ベースはアルファードながら、ショーファーカー、つまり運転手付きとした超高級車に仕上がっている。予算は1500万円からと、こちらも立派なもの。街中で見かけることも多いが、その魅力はどこにあるのだろうか？【写真】マッサージ付きの極上シート? 乗っているだけでゴルフの疲れも吹き飛ぶ■レクサスの実力を全力投入した高級感！レクサ