Ｊリーグは１９日、都内で２月６日に開幕する特別大会「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」に向けたキックオフイベントを開催した。同大会でも引き続き、明治安田生命とタイトルパートナー契約を締結。全６０クラブと協働する「明治安田のＪ活（ジェイカツ）」を新たに展開すると発表した。「Ｊ活」はＪリーグ、女性、若年の３つの頭文字から着想。ファン層拡大へ、女性、若年層をターゲットにした取り組みを実施する。各クラブ