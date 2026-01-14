【カイロ＝田尾茂樹】シリア暫定政権は１８日、散発的な衝突が続くクルド人主体の民兵組織「シリア民主軍（ＳＤＦ）」と、即時包括停戦や全面的な組織統合で合意したと発表した。暫定政権軍は１月に入り、ＳＤＦが実質的に支配する地域に多方面から進攻していたが、合意を受け大規模戦闘は当面回避されそうだ。組織統合が実現すれば、分断状態にある国内の統一に向けた一歩となる。ただ、双方の不信感は根強く、統合の行方は見