ニデック社で起きた「不正」「ニデックでは、業績の悪い部門は対応案を検討する『日足会議』を毎日開くことが義務付けられていました。設定されている目標が高すぎるので、真っ当なやり方をしていたらとても達成できません。そのため、引当金の計上基準を緩くしたり、減価償却の開始時期を遅らせたり、ときには、まだ製品を納入していないのに検収の時期（売上）を前倒ししたこともあります」ニデック社内での「不正経理疑惑」の実