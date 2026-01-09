チャンネル登録者数57万人を超える双子の姉妹による大食いユーチューバー「はらぺこツインズ」 が、1月7日放送の『世界くらべてみたら』 （TBS系）に出演。恒例企画「世界のデカ盛りグルメ」に挑んだが、視聴者の間では不安も広がっている。【写真】「診断された時はすでに手遅れでした…」うつ病について真剣に語るかことあこ餅74個を使った巨大お雑煮を完食「この日、2人が上陸したのはジョージア。2015年にグルジアから国名が