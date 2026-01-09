ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は９日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「また“暴行動画”大分の中学校か」が２位に入ったことを報じた。５万６６５８人が選び、ランキングが決定した。栃木県の県立高に通う男子生徒がトイレとみられる場所で他の生徒に暴行を加える動画がＳＮＳ上で投稿され拡散されたことが波紋を呼んでいたが、番組では今度