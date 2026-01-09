ドル円、一時１５７円台米経済指標がＦＲＢの早期利下げの必要性がないことを示す＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル高が優勢となり、ドル円も一時１５７円台を回復する場面が見られた。この日発表の米経済指標で貿易赤字が予想を大きく下回ったことや、米新規失業保険申請件数も予想を下回った。ＦＲＢが早期の利下げに動く必要性がないことが示されたことが、ドル高の反応に繋がっている模様。 ただ、ＦＲＢ