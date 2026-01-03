「東京スポーツ新聞社制定２０２５年度プロレス大賞ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙにしたんクリニック」の授賞式が７日、都内で行われた。最優秀タッグ賞を初受賞した新日本プロレスの「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）とＯＳＫＡＲ（２７）は、授賞式でも抜群の存在感を発揮した。晴れの舞台にスウェット上下姿で登場したＩｃｅは「エラそうにスーツ着ているヤツは今のプロレスを見に来いよ。