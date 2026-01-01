北朝鮮の金正恩総書記は新年を祝う式典に参加し、国民に対して「より偉大な勝利が我々を呼んでいる」と訴え、結束を呼びかけました。北朝鮮メディアによりますと、金総書記は1日未明、首都・平壌で行われた年越しの式典に李雪主夫人やジュエ氏とみられる娘らと参加しました。金総書記は演説を行い、去年は「祖国をより高い力と尊厳の境地に引き上げ、完璧に締めくくった」と誇示しました。さらに、今年は、「より偉大な勝利が呼ん