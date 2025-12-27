少し変わったお願いをされた女性配達員【漫画】本編を読む街の隅々まで荷物を届ける郵便配達員は、時に住民たちの予期せぬドラマやトラブルに遭遇することがある。 現役の郵便局員である送達ねこさん(@jinjanosandou)が描く漫画『郵便屋が集めた奇談』は、同僚たちが実際に体験した不思議な話やゾッとする出来事を漫画化した作品だ。 今回は、ある女性配達員が集合住宅で遭遇した恐怖のエピソード『静かなる隣人』を紹介するととも