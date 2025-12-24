グラビアアイドルやコスプレイヤーなど、マルチタレントとして活動する「阿波みなみ」さんが2025年12月23日に開催した「写真撮影握手会」の様子がネット上で話題を集めている。「並びが0人でしたため中止になりました」阿波さんは、マルチタレントとして活動し、競馬やパチスロのイベントなどにも出演している。Xのプロフィール欄では「令和のドラえもん」を自称しており、SNSで体型の変化について赤裸々に発信している阿波さん。7