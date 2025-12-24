グラビアアイドルやコスプレイヤーなど、マルチタレントとして活動する「阿波みなみ」さんが2025年12月23日に開催した「写真撮影握手会」の様子がネット上で話題を集めている。

「並びが0人でしたため中止になりました」

阿波さんは、マルチタレントとして活動し、競馬やパチスロのイベントなどにも出演している。

Xのプロフィール欄では「令和のドラえもん」を自称しており、SNSで体型の変化について赤裸々に発信している阿波さん。7月には「-20kgのダイエットに成功しました」としていたが、9月には「ダイエットが停滞期に入ってしまい やけ食いして6kgリバウンドしました」と報告していた。

阿波さんは23日夕、【謝罪】としてパチンコ店で開催された写真撮影握手会の会場の写真を公開した。赤いテープで長い列が作られているものの、待機列は0人。列の奥に備えられた大きなモニターの前には、ぽつんと寂しそうな表情を浮かべる阿波さんの姿が確認できる。

「本日予定していました握手会は 並びが0人でしたため中止になりました」と報告し、「マルハンメガシティ八千代緑が丘様 この度は大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。

投稿には6.5万を超える「いいね」と、1500件を超えるリプライが寄せられた。

投稿を見た人からは、「フォロワーの数、ツイッターのバズリ率申し分ない筈なのに、、、一体何がいけないというのか、、、」「お気の毒さまでした。Twitterだった時代はこういうを見たら可哀想（面白そう）と思って皆んなで突入したんだけどなぁ。時代変わったよね」などとする声が上がった。

「スタッフじゃないからね！？ 本人だからね！？」

阿波さんは、寄せられたリプライにも反応している。

「そもそも、こんだけコース作って埋めるほど並ぶとなると、そこそこメジャーな芸能人くらいは認知度必要」との声には、「そうだね、、もっと知名度あげれるように頑張るよ」と返答。

「このツイートが飛んできて阿波みなみさんのことを知りました、握手会の件は残念でしたがこの件で大なり小なり知名度増えたと前向きになりましょう！」との声には「ありがとうございます 頑張ります！！」とした。

「看板みて待ってましたが、本人がきてなかったので並びませんでしな‥」と冗談めかしたリプライには、「スタッフじゃないからね！？ 本人だからね！？」と弁明。

「食べ尽くしちゃったか」との声には、「喰種じゃねえよ！！」とパチスロ化もされている人気漫画『東京喰種 トーキョーグール』を引き合いに突っ込んでいる。

午前の投稿では、「ハーイ！！ アンタもカワイイから退場！！」として、阿波さんが女性スタッフを「お姫様抱っこ」して会場の外に運び出す動画を公開していたことから、「全員可愛かったのか」とのコメントも。阿波さんは「そうとも言う」とした。